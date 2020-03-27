МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Российско-Сингапурский деловой совет (РСДС) запускают пилотный проект по размещению российских компаний на электронной B2B-платформе RSTrade, говорится на официальном сайте российско-сингапурского делового совета.

"РЭЦ и РСДС запускают пилотный проект по размещению российских компаний на платформе RSTrade", — говорится в сообщении.

RSTrade является международной электронной информационно-сервисной B2B-платформой, деятельность которой нацелена на развитие внешнеэкономических связей между странами ЕАЭС и региона Юго-Восточной Азии.

Уточняется, что платформа включена в проекты ЕЭК по развитию цифровых транспортных коридоров и создания сети трансфера технологий, промышленной кооперации и субконтрактации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 27 марта на платформе зарегистрировано 82 429 компаний из 25 стран, представлено 303 вида услуг. Российские компании представляют 65 регионов страны.