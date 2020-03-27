МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Минтранс России информирует автотранспортные предприятия о необходимости обеспечить транспортное обслуживание продолжающих работу организаций на неделе с 30 марта по 3 апреля, следует из сообщения ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Ведомство напоминает, что действие указа не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

"В связи с этим Минтранс России информирует автотранспортные предприятия о необходимости обеспечить транспортное обслуживание организаций, указанных в пункте 2 указа", — говорится в сообщении.