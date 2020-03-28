МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ из-за коронавируса отменил в этом году международную выставку "Иннопром", которая должна была пройти в июле в Екатеринбурге, сообщается на сайте министерства.

"Руководством Минпромторга России принято решение об отмене международной промышленной выставки Иннопром. Мероприятие должно было пройти в период с 7 по 10 июля 2020 г. в Екатеринбурге. Решение об отмене выставки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России, отмечает Минпромторг. В 2019 году на выставке побывало более 43 тысяч посетителей.

"Минпромторг России как организатор Иннопрома заботится о здоровье гостей и участников выставки, благодарит всех партнеров мероприятия за начатую подготовительную работу и надеется на дальнейшее сотрудничество", — добавляет ведомство.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.