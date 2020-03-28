Добавлены подробности и контекст, по просьбе "Роснефти" уточняется цитата в шестом абзаце.

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" "Роснефти", следует из комментария пресс-секретарь компании Михаила Леонтьева РИА Новости.

Ранее в субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций.

"Мы, как международная публичная компания, выполнили наши обязательства перед нашими акционерами в той ситуации, которая сложилась в мире не по нашей воле. Мы выполнили наши обязательства и теперь имеем право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов", — ответил Леонтьев на вопрос, рассчитывает ли компания на снятие санкций США со своих "дочек".

В американском минфине, который ранее ввел санкции в отношении двух "дочек" "Роснефти", подчеркивали, что санкции могут быть отменены, если компания предпримет "конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия".

Представители американского минфина и администрации президента США говорили, что санкции будут сняты, когда "Роснефть" "прекратит вести бизнес с режимом Мадуро". Они уточняли, что все компании, которые занимаются торговлей с "Роснефтью", "находятся в курсе того, что все они подвержены санкциям".

Леонтьев также рассказал, какая судьба ждёт пакет в 9,6% собственных акций, который "Роснефть" получит в обмен на эти активы. "Дальнейшая судьба акций будет решаться советом директоров компании "Роснефть", — сказал собеседник. Пресс-секретарь подчеркнул, что сделка в общем соответствует интересам всех акционеров компании.

Основным акционером "Роснефти " является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore — 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.

США ранее поставили срок до 20 мая, чтобы свернуть бизнес по Венесуэле с двумя дочерними структурами "Роснефти" — швейцарскими Rosneft Trading и TNK Trading. США обвиняют структуры "Роснефти" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки. Rosneft Trading попала из-за этого под санкции в феврале, TNK Trading — в 12 марта. Минфин США заявляет, что после введения санкций против первой "дочки" она передала грузы венесуэльской нефти на вторую.