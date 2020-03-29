МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президиум правительства образован в России, в него вошли 20 человек: премьер Михаилом Мишустиным, всего его замы и десять министров, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.

"Образовать президиум правительства Российской Федерации", — говорится в постановлении правительства.

В состав президиума вошли Мишустин и все девять его замов: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Кроме того, в президиум включены десять (из 21) министров: главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, а также Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников и Минфина Антон Силуанов.