ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Формат видеосвязи при проведения саммита "большой двадцатки" может быть использован в дальнейшем, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "большой двадцатки", который впервые проходил в формате видеоконференции. По мнению Пескова, такая форма работы также является результативной, особенно в условиях распространения коронавируса в мире.

"Есть ощущение результативности, потому что необходимо сотрудничество. Декларации готовности к этому сотрудничеству — это само по себе большой результат. И нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен, тем более в нынешних условиях. Это удобно, это быстро, это не столь затратно, как проведение больших саммитов", — сказал Песков.