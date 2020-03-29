МОСКВА, 29 фев /ПРАЙМ/. Законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления скорее всего будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе во всех трёх чтениях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты больничного до МРОТ, документ опубликовали в парламентской базе данных. Предполагается, что такая мера будет действовать до конца года. Оплачивать больничный исходя из МРОТ будут в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.

С такой инициативой ранее выступил Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам о мерах поддержки экономики и граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Кроме этого, законопроект предлагает освободить семьи до 1 октября 2020 года от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также извещать органы власти и отделения ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, влекущих остановку этой выплаты.

"В Госдуму поступил в четверг проект закона. Он был оперативно расписан в наш комитет. Мы в пятницу провели заседание, и у нас во вторник уже намечено рассмотрение проекта закона, который касается двух вещей: первое — это пособие по временной нетрудоспособности, чтобы они рассчитывались, исходя из гарантированной месячной суммы в размере МРОТ, и второе касается ежемесячных выплат семьям, имеющих детей. Этот законопроект уже поступил, и я думаю, что на следующей неделе, он будет рассмотрен во всех трёх чтениях", — сказал Нилов.