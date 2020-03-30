МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Экономическая активность в России в течение ближайших месяцев из-за ситуации с коронавирусом и введением в мире и стране ограничительных мер снизится значительно, но временно, ожидает ЦБ РФ.

"Распространение пандемии коронавируса и ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России, приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в течение ближайших месяцев. Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь определяться скоростью смягчения ограничительных мер", — сказано в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. В России число заразившихся новым вирусом достигло 1836 человек.

На этом фоне режим полной самоизоляции в Москве для всех жителей ввел мэр города Сергей Собянин. Выходить из дома разрешили за экстренной медпомощью и покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. Аналогичные меры действуют и в части регионов, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Вологодской, Рязанской, Свердловской, Иркутской и Калининградской областях, а также в Татарстане.