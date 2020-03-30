МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Думу новую версию поправок в закон о виноградарстве и виноделии, законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Проект зарегистрирован 30 марта. В начале месяца, 6 марта, Гордеев и Кашин уже вносили проект поправок в указанный закон — согласно информации в электронной базе, тот законопроект (он также содержал изменения в закон о семеноводстве) был направлен в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Часть предложений повторяются. Новым законопроектом, в частности, предлагается уточнить определение вина в законе о виноградарстве и виноделии и привести его в соответствие с другими нормативными актами. Однако во внесенном в понедельник проекте имеются и отличия от документа. внесенного в начале марта.

Ранее депутаты предлагали ввести трехлетний переходный период для внедрения в РФ запрета на использование импортных виноматериалов при производстве вина. В новой версии поправок такое предложение отсутствует.

"Законопроектом предлагается установить, что положения закона не применяются к обороту винодельческой продукции, выпущенной до вступления закона в силу, а для виноматериалов, находящихся на выдержке — предусмотреть бессрочный срок хранения для их дальнейшего использования для производства продукции, которая может быть реализована по правилам, действовавшим до вступления закона в силу", — говорится в пояснительной записке к новому проекту.

Авторы законопроекта также предлагают установить, что винодельческая продукция, находящаяся на территории винодельческих предприятий, в том числе произведенная, но не отгруженная, подлежит однократной инвентаризации с участием представителей уполномоченного федерального органа исполнительной власти.