МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который допускает предоставление в 2020 году отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

Документ наделяет правительство РФ правом продлять в текущем году срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов и страховых взносов, а также срок представления налоговых деклараций и других документов, направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.

Кабмин сможет устанавливать и дополнительные основания предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов и изменять порядок и условия их предоставления.

Помимо этого, правительство будет вправе в 2020 году приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля. Например, проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.

Региональные власти также получат в 2020 году возможность продлять сроки уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогу), местных сборов.

Закон также содержит другие нормы, в том числе призванные облегчить переход отдельных категорий налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения.