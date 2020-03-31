ООН, 31 мар — ПРАЙМ. Трудовые доходы населения могут упасть из-за кризиса, вызванного коронавирусом, на 3,4 триллиона долларов, говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.

Документ посвящен теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID-19.

"По подсчетам Международной организации труда, мы можем потерять от 5 до 25 миллионов рабочих мест и увидеть потери трудовых доходов в диапазоне от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов США", — сказано в докладе.

В нем отмечается, что малые и средние предприятия, самозанятые и наемные работники пострадали больше всего.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.