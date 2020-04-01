МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, в ходе которого будут обсуждаться, в частности, вопросы посевной кампании, об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил во вторник.

Весенние полевые работы в России в текущем году начались раньше обычного из-за теплых зимы и начала весны. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в середине марта не исключал, что посевная в 2020 году может пройти в ускоренном режиме.

На прошлой неделе Путин подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Минсельхоз РФ в понедельник сообщил, что сельскохозяйственные организации, которые задействованы в весенних полевых работах, на нерабочей неделе ведут свою деятельность в штатном режиме в соответствии с погодой.

По данным органов управления АПК российских регионов, которые приводил Минсельхоз, по состоянию на 27 марта яровой сев в России был проведен на площади 1,4 миллиона гектаров, что в 1,8 раза выше уровня прошлого года. В целом по стране из 18,3 миллиона гектаров озимых культур было подкормлено 10,6 миллиона гектаров, или 57,8% к площади сева озимых зерновых культур.

По оценке Минсельхоза, которая приводилась в конце января, посевная площадь в России в 2020 году прогнозируется на уровне 80,35 миллиона гектаров, что на 1% (на 790,2 тысячи гектаров) больше, чем в 2019 году. Яровой сев планируется провести на площади 51,967 миллиона гектаров (снижение на 0,9%), сев озимых зерновых оценивается в 18,284 миллиона гектаров (плюс 5%).