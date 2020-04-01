МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Росстат подтвердил первую оценку роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%, следует из данных ведомства.

Согласно данным Росстата, объем ВВП России за 2019 года составил в текущих ценах 110,046 триллиона рублей.

Кроме того, Росстат представил данные по росту экономики России в четвертом квартале прошлого года — ВВП РФ вырос на 2,1% в годовом выражении. Ведомство также пересмотрело квартальные данные по ВВП за первый-третий кварталы 2019 года. Согласно уточненным данным, рост ВВП России в первом квартале 2019 года составил 0,4%, во втором — 1,1%, в третьем — 1,5% (вместо роста на 0,5%, на 0,9% и 1,7% соответственно).

"Оценка ВВП за первый-третий кварталы 2019 года пересмотрена в связи с разработкой оперативных годовых итогов и соответствующего их распределения по кварталам 2019 года", — следует из пояснения.