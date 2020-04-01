МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил кабмин предусмотреть рассрочку для малого бизнеса после окончания времени отсрочки обязательных платежей.

"Вот у меня все-таки есть один вопрос. Вы (председатель правительства РФ Михаил Мишустин — ред.) упомянули о тех мерах, о которых мы договаривались. Это полугодовая отсрочка по всем налогам, это отсрочка по страховым взносам для отдельных компаний, шестимесячный мораторий на взыскание пеней и штрафов по налогам. Но вот когда я встречался с представителями малого бизнеса, они о чем просили, о том, чтобы когда эта отсрочка закончится, ну, по всем этим направлениям, чтобы не было для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев. Я попросил бы вас над этим подумать", — сказал он в ходе совещания с кабмином, которое проходит в дистанционном режиме и транслируется в эфире телеканала Россия 24.

Мишустин ответил, что правительство будет смотреть на все возможности реструктуризации, и по результатам, когда проанализирует общую ситуацию, примет соответствующее решение.

Путин на это указал, что это нужно сделать сразу. "А не тогда, когда им нужно будет в разовом порядке начинать это выплачивать. Хорошо?", — спросил президент.

Мишустин ответил: "Есть".