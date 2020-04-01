МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Россия в 2019 году увеличила площадь закладки новых виноградников по сравнению с прошлым годом на 40%, до 7 тысяч гектаров, а к 2025 году их площадь может достигнуть 32,2 тысячи гектаров, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Ежегодно площадь новых виноградников увеличивается. В прошлом году было заложено семь тысяч гектаров, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. К 2025 году нарастающим итогом показатель должен достичь 32,2 тысячи гектаров", — сказал Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, виноградарство и виноделие является одной из перспективных сфер развития сельхозпроизводства, в том числе и на экспорт, а повышение интереса к ней во многом связано с поддержкой со стороны государства.

Патрушев отметил, что стабильность внутреннего рынка всегда была и будет на первом месте среди приоритетов работы министерства, обратив внимание, что отечественная продукция в последние годы существенно закрепила свои позиции на международном рынке.

"Рассчитываем, что, несмотря на сложившуюся сейчас ситуацию, роль Российской Федерации как поставщика качественного продовольственного сырья и продукции будет только усиливаться. Поэтому мы не планируем останавливаться в поиске и развитии новых рыночных ниш, которые будут востребованы как российскими, так и зарубежными покупателями", — подчеркнул министр.

В числе перспективных направлений, привлекательных в том числе для экспорта, он отметил органическую и "зелёную" продукцию, а также производство отечественных плодов и ягод. "Импульс для развития придали поправки, внесённые в Налоговый кодекс, согласно которым ставка НДС для этой продукции снизилась до 10 процентов. По итогам 2019 года производство плодов и ягод достигло рекордных в истории современной России 3,5 миллиона тонн", — сообщил Патрушев.