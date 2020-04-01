МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать "Корпорацию морского приборостроения", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что предприятие создадут в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала.

"Принять предложение правительства РФ… об учреждении РФ акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" (город Санкт-Петербург), 100% акций которого находится в федеральной собственности, с внесением в качестве вклада РФ в его уставный капитал находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ… а также денежных средств в размере 200 миллионов рублей", — говорится в документе.

Согласно документу, в корпорацию войдет концерн "Моринформсистема-Агат" (Москва), "Научно-производственное объединение "Аврора" (Санкт-Петербург), концерн "Океанприбор" (Санкт-Петербург), концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" (Санкт-Петербург).

В октябре 2019 года Минпромторг предлагал создать корпорацию, полагая, что это позволит повысить эффективность управления деятельностью компаний, которые войдут в ее периметр.

Тогда в пресс-службе министерства сообщали РИА Новости, что создание корпорации позволит решить проблему пересечения части основных компетенций предприятий, дублирования выпускаемой продукции, будет способствовать объединению компетенций и увеличению конкурентоспособности концернов, добавляется в материалах.