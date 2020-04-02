МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин предложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову рассмотреть возможность налоговых каникул для всех сфер бизнеса и изучить предоставления налоговых льгот с учетом снижения оборота компаний, письмо с соответствующими предложениями имеется в распоряжении РИА Новости.

"Объем производства и реализации продукции крупных компаний резко снизится, но при этом для исполнения своих обязательств перед работниками компании будут продолжать нести расходы по поддержанию уровня заработной платы и численности работников, а также нести дополнительные расходы по организации удаленной работы и профилактике коронавирусной инфекции", — говорится в письме.

"В связи с этим необходимо рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот (налоговых каникул) не только для туристических и авиационных компаний, а для всех сфер бизнеса, в том числе рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот дифференцированно, с учетом размера снижения оборота компаний", — продолжается в обращении.