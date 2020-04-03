МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Компания Philip Morris International (PMI) возобновила производство табачной продукции на фабрике в Краснодаре, в настоящее время ожидает решения относительно работы площадки в Ленинградской области, сообщил РИА Новости вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко.

"После разъяснения правительства РФ, дополнительных рекомендаций Минпромторга и принятых решений органами исполнительной власти Краснодарского края, фабрика АО "Филип Моррис Ижора" в Краснодаре сегодня возобновила свою работу. Мы ждем решения относительно работы фабрики в Ленинградской области и готовы возобновить производство и на этой площадке в любое время", — сказал Слипченко.

Он указал, что компания приняла все необходимые меры для обеспечения защиты сотрудников на производстве, такие, как строгое ограничение доступа на фабрики для всех, за исключением ключевых сотрудников, постоянный температурный скрининг, максимальное усиление процедур очистки и санитарной обработки, предоставление средств индивидуальной защиты и личной гигиены, обеспечение социального дистанцирования.

"На данный момент никаких проблем с наличием нашей продукции — как сигарет, так и табачных стиков — в розничной сети нет. Мы рассчитываем, что после получения разъяснений и рекомендаций правительства органы исполнительной власти в соответствующих субъектах РФ примут необходимые меры, которые позволят нам возобновить производство и бесперебойные поставки, чтобы в дальнейшем продолжать обеспечивать потребителей табачной продукцией в полном объёме", — добавил Слипченко.

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Позже президент продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до конца апреля.

Действие указа не распространяется на работников организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Правительство утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, табачная продукция в итоговый список не вошла. При этом власти регионов могут вносить изменения в перечень, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.

Отсутствие табачной продукции в перечне привело к временному закрытию табачных фабрик в России. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее рекомендовала российским регионам включить табачную продукцию и автозапчасти в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.