МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение субсидий на региональные мероприятия для проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" до 2022 года, документ опубликован на сайте кабмина.

Бюджетные ассигнования на эти цели в 2020-2022 годах в объеме 85 миллионов рублей распределены между 12 субъектами РФ.

"Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", — говорится в документе.