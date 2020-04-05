ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр — ПРАЙМ. Продление режима нерабочих дней в России — это чрезвычайная и огромная нагрузка для экономической жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная, огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус ", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков подтвердил, что вокруг решения о продлении режима нерабочих дней почти на месяц было немало разногласий и споров.

"Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное — это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни.

В четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны сообщил, что режим нерабочих дней продлен до 30 апреля 2020 года.