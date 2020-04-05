МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Минтранс России предложил Минэкономразвития (МЭР) добавить в перечень системообразующих предприятий еще около 20 транспортных компаний к уже имеющимся в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта.

Представитель Минэкономразвития сообщал, что министерство подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий, который базируется на предыдущем списке компаний (в него включены 646 организаций).

Дополнительно в нем были отражены предложения отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций. Уточненный перечень системообразующих предприятий в настоящее время находится в процессе обсуждения.

"Минтранс направил в Минэкономразвития предложения по довключению порядка 20 транспортных компаний в перечень системообразующих организаций", — сообщили в пресс-службе министерства транспорта России в воскресенье.

Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.

В воскресенье в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля.