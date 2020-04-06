МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке России на прошлой неделе снизились, как и стоимость в опте ряда других видов рыб, а розничные цены были стабильны, говорится в сообщении Росрыболовства.

"С 30 марта по 5 апреля 2020 года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировала, в основном, тенденцию к снижению. В Дальневосточном регионе подешевела нерка — на 4,8%, до 400 рублей за килограмм. Также снизились цены на треску, минтай и камбалу — на 1,1%, 0,9% и 1,3%, до 173 рублей, 112 рублей и 74 рублей за килограмм соответственно", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что такая динамика обусловлена нестабильным экспортным и внутренним спросом в условиях ограничений на фоне коронавируса, а также положительной динамикой товарных запасов на холодильниках Приморья. Цены на другие виды мороженой рыбы на прошлой неделе не изменились: стоимость кеты сохранилась на уровне 190 рублей, горбуши — 105 рублей за килограмм.

"На северо-западе рост поставок с промысла способствовал снижению цен на пикшу — на 1,1%, до 177 рублей за килограмм, а ослабление внутреннего спроса обусловило понижательный ценовой тренд на сельдь, стоимость которой снизилась на 1,4%, до 71 рубля за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились", — добавляет Росрыболовство.

В центральных регионах страны цены на популярный ассортимент мороженой рыбы в основном были стабильны — как указывается в сообщении, это связано с закрытием ряда оптовых и розничных точек продажи рыбы, а также со снижением потребительского спроса в период нерабочей недели.

"Розничные цены стабильны. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 24 по 30 марта не изменился", — заключает ведомство.