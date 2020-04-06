МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ утвердила приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. Приказ опубликован на сайте министерства.

Президент РФ в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 1 апреля доложил президенту РФ о проведении эксперимента по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам. Он пояснял, что министерство стремится найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями операторов связи

"Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года", — говорится в приказе.

Согласно документу, участниками эксперимента на добровольной основе являются "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "ЭР-Телеком".