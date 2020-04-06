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МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ утвердила перечень из 391 социально значимого информационного ресурса, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. В список вошли, в частности, сайты МИА "Россия сегодня" (ria.ru) и телеканала Russia Today.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 1 апреля доложил президенту РФ о проведении эксперимента по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам. Он пояснял, что министерство стремится найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями операторов связи.

"Утвердить прилагаемый перечень социально значимых информационных ресурсов… в который включены сгруппированные по категориям востребованные социально значимые информационные ресурсы… и информационные ресурсы, предложенные государственными органами", — говорится в приказе. В нем уточняется, что востребованность информресурсов, попавших в перечень, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. В документе отмечается, что по мере необходимости перечень может изменяться, но не чаще раза в неделю.

Владельцы ресурсов, вошедших в перечень, через месяц должны создать для проекта "Доступный интернет" отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культура, литература, искусство, образование и обучение, здоровье, наука). Не создавшие отдельные страницы могут быть исключены из перечня.

Перечень разделен на 19 категорий. В категории "Онлайн-медиа и новостные агрегаторы" в перечень вошли сайты МИА "Россия сегодня", телеканала Russia Today, "Российской газеты", ИД "Коммерсант", сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы "Яндекс.Новости", "Новости Mail.ru", "Рамблер/Новости" и другие. В категории "Государственные органы и сервисы" вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

Также в перечень попали социальные сети и сообщества, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники" "Яндекс.Район" и другие. В раздел поисковиков вошли "Яндекс", Mail.ru и "Рамблер". Для удобства навигации в списке есть сервис "Яндекс.Карты", а также схема метрополитена "Яндекс.Метро", официальный сайт РЖД и другие.

Кроме того, категория "Культура, литература и искусство" насчитывает 46 ресурсов, среди которых официальный сайт Музеев Московского Кремля, Большого театра, Государственного музея "Эрмитаж", Третьяковской галереи, Мариинского театра и других. Также в категории большое количество онлайн-библиотек и порталов об искусстве. В категорию "Образование и обучение" попали сервисы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, информационные образовательные ресурсы, справочники для абитуриентов. В разделе "Наука" — сайт Научной электронной библиотеки, издание "Вокруг света", сайт Русского географического общества и другие.

Среди ресурсов для здоровья и здорового образа жизни — "Яндекс.Здоровье", "Аптека.ру", сервис "ДокДок", сайт "Стопкоронавирус", сервисы онлайн-записи к врачу и другие. Также в список попали крупнейшие агрегаторы и маркетплейсы, в частности "Яндекс.Такси", Profi.ru, "ЦИАН", "Из рук в руки" и другие, а также сервисы доставки и официальный сайт Почты России.

Помимо этого, в список вошли официальные сайты крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и других, а также различные почтовые сервисы, сервисы облачного хранения данных, мессенджеры, сервисы погоды, информационные спортивные сервисы, сервисы поиска работы, справочные системы, социальные и волонтерские сервисы.