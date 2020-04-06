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МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ утвердила приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. Приказ опубликован на сайте министерства.

Президент РФ в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 1 апреля доложил президенту РФ о проведении эксперимента по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам. Он пояснял, что министерство стремится найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями операторов связи

"Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года", — говорится в приказе.

Согласно документу, участниками эксперимента на добровольной основе являются "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "ЭР-Телеком". При этом другим операторам связи в приказе рекомендовано также принять участие в эксперименте и направить соответствующую заявку в Минкомсвязь РФ. Министерство в течение 5 дней после получения заявки примет решение об участии оператора в эксперименте.

В приказе также говорится, что услуги "доступного интернета" будут предоставляться только при пользовании фиксированным интернетом. "В рамках проведения эксперимента услуги "доступного интернета" не предоставляются в рамках оказания услуг подвижной радиотелефонной, подвижной спутниковой и подвижной радиосвязи в выделенной сети связи", — говорится в приказе.

Согласно документу, услуги "доступного интернета" предоставляются абонентам-физлицам, имеющим на дату начала эксперимента (1 апреля) действующий договор с оператором на услуги доступа в интернет.

Скорость доступа по "доступному интернету" предусмотрена не выше 10 Мбит/с. Если у абонента договором с оператором предусмотрена скорость выше этого значения, то он вправе ограничить скорость для доступа к сайтам "доступного интернета". Доступ к сайтам "доступного интернета" будет осуществляться даже при нулевом балансе.

Приказом рекомендовано операторам — участникам эксперимента не расторгать в одностороннем порядке договоры на оказание услуг связи с абонентами в случае нарушения сроков и порядка оплаты услуг, а ограничить оказание услуг исключительно доступом к сайтам "доступного интернета". Также рекомендовано в рамках эксперимента не считать указанные нарушения основанием для образования задолженности.

Участники эксперимента должны ежемесячно предоставлять в Минкомсвязь информацию о результатах его проведения. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов должен обеспечить подготовку предложений по изменению перечня сайтов "доступного интернета", а также до 14 августа подготовить обобщение сведений о ходе и результатах эксперимента.