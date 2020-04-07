МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает расширить перечень продукции, которая подлежит фитосанитарному контролю в ЕАЭС, добавив в него табачную продукцию — если предложение будет принято, ее ввоз будет возможен только в сопровождении фитосанитарного сертификата, следует из проекта документа на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство разработало проект решения Совета Евразийской экономической комиссии, которое в случае принятия может вступить в силу по истечении 10 календарных дней с официального опубликования. Сейчас в перечне подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю на таможенной границе и территории ЕАЭС, присутствует только табачное сырье и табачные отходы, а сигареты, сигариллы и сигары отсутствуют.

"Проектом решения предлагается отнести сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей; прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции, табачное сырье и табачные отходы к группе с высоким фитосанитарным риском с обязательным сопровождением фитосанитарным сертификатом", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас табачное сырье и отходы относятся к подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском. При этом обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом при ввозе в ЕАЭС и при перемещении между государствами союза подлежит только продукция с высоким риском. Минсельхоз указывает, что сырьем для производства табачных изделий служат листья табака, прошедшие сложные процессы послеуборочной обработки, среди которых наиболее важными являются сушка, сортировка, ферментация, томление и упаковка. При этом существует огромный перечень насекомых, вредящих табаку на плантациях.

Кроме того, на участках производства табака могут встречаться различные сорные растения. Учитывая технологию сушки табака, по мнению министерства, существует вероятность, что семена и плоды сорных растений останутся в жизнеспособном состоянии в готовой продукции.

С точки зрения табачного сырья, вредоносность насекомых проявляется не только в снижении массы, но и качественных показателей сырья — вкусе и запахе. "Табак, загрязненный экскрементами вредителей, их трупами и личиночными шкурками, теряет свои курительные достоинства, у него проявляется посторонние привкус и запах. Ежегодные потери табачного сырья от табачного жука и табачной огневки достигают более 5%", — приводит пример министерство.

В свою очередь, например, капровый жук и капюшонник многоядный, как правило, не питаются самим табачным сырьем, но могут присутствовать на упаковке и таре. "Существуют также факты выявления вредителей запасов на табачных фабриках (капровый жук и другие представители рода Trogodermd). Соответственно необходим постоянный фитосанитарный контроль и за данным видом продукции", — добавляется в записке.