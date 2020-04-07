Вывозные рейсы формируются по принципу "1 страна вылета – 1 регион РФ или город прилета"
МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Формирование вывозных рейсов из-за рубежа будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета", сообщается на сайте Минтранса РФ.
"Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета". Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Это позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20200407/831223177.html