МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Формирование вывозных рейсов из-за рубежа будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета", сообщается на сайте Минтранса РФ.

"Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета". Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Это позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19", — говорится в сообщении.