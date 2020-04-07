МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Участники продовольственного рынка Владимирской области получили постановление за подписью руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Даниловой с комплексом мер по организации работы в условиях распространения коронавируса, копия подобного документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Документ содержит как общие, так и более частные мероприятия. Среди общих требований — число работников должно быть сокращено до минимума, исходя из необходимости функционирования производства.

"Число работников, проходящих через проходные перед началом смены, должно быть минимизировано с целью ограничения возможных контактов, для чего потоки работников должны быть разнесены во времени не менее, чем на два часа и увеличено количество пунктов прохода. Между работниками должна быть обеспечена социальная дистанция не менее 1 метра", — говорится в постановлении.

"Все работники предприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски) из расчета не менее 2 штук в смену. Нахождение на рабочих местах без СИЗ (средства индивидуальной защиты) не допускается", — добавляется в письме.

Среди медицинских мероприятий — на предприятии должны присутствовать медработники или специально проинструктированные ими лица, задачей которых является выявление, временная изоляция и персональный учет сотрудников с признаками ухудшения здоровья и острых респираторных заболеваний.

В постановлении указываются и дезинфекционные меры. Например, ограниченные по объему помещения, в которых может находиться значительное количество работников, должны быть оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа, могут использоваться спреи и аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием.

Организации также должны обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещения и обработки рук сотрудников.