СЕУЛ, 8 апр — ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи в условиях глобальной пандемии коронавируса решило дополнительно поддержать собственных экспортёров на сумму более 36 триллионов вон (25,9 миллиарда долларов США), сообщил президент страны Мун Чжэ Ин на четвёртом экстренном совещании по экономическим вопросам.

"Для поддержки экспортирующих компаний, получивших огромный удар от разрушения глобальных логистических цепочек и сокращения продаж, мы дополнительно выделим более 36 триллионов вон в виде торгового финансирования", — заявил президент, текст заявления выложен на его сайте.

30 триллионов будет предоставлено для продления сроков экспортного страхования и гарантий, 1 триллион выделят на экстренное обеспечение ликвидности экспортёров, ещё 5 триллионов вон – на поддержку активного участия в зарубежных тендерах.

"Используя преимущества нашей ИТ-инфраструктуры мирового уровня, мы переведём все процессы экспорта, включая консультации, заключение контрактов, расчёты и пр. в онлайн и будем активно создавать новые маркетинговые возможности за счёт проведения специальных и постоянных онлайн-выставок, не требующих личных контактов", — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По словам президента, благодаря эффективным противоэпидемическим мероприятиям стране удалось сдержать распространение COVID-19 без закрытия городов и введения ограничений на передвижения, в связи с чем большинство заводов продолжают работать, и правительство будет стараться использовать этот факт для возвращения ключевых производств на территорию Южной Кореи, а также привлечения дополнительных инвестиций.

Кроме того, Мун Чжэ Ин напомнил, что правительство ранее уже предоставило экстренную финансовую помощь компаниям в 100 триллионов вон (81,8 миллиарда долларов) и приняло беспрецедентное решение о выплате 70% граждан с низкими доходами экстренной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией в размере 1 миллиона вон на семью из четырех человек. Однако, по его словам, в нынешней ситуации и этого недостаточно.

Для активизации внутреннего спроса подготовлен дополнительный план помощи на 17,7 триллионов вон (14,5 миллиардов долларов), который предполагает авансовые платежи и закупки у частных компаний органами власти и предприятиями госсектора, предоставление частному сектору налоговых льгот на аналогичные закупки, дополнительные налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей, списание долгов малообеспеченных граждан. Стартапам и венчурным компаниям, в свою очередь, предоставят дополнительные низкопроцентные кредиты и банковские гарантии.

Количество новых заражённых COVID-19 в Южной Корее уже третьи сутки держится на уровне около 50 человек. Общее число случаев заражения достигло 10 384, но большая часть заболевших уже выписаны из больниц. На карантине с подтверждённым диагнозом сейчас находятся 3 408 человек.