МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выступит с обращением в ближайшее время.

Об этом в среду сообщает Первый канал.

"В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России", — опубликовал в своем эфире канал.

Отдельного обращения президента по коронавирусу на сегодня не запланировано, все заявления будут в рамках совещания, заявил РИА Новости Песков.

"Совещание (будет)", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли это отдельное обращение или совещание.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что у главы государства запланировано онлайн-совещание с губернаторами. Его главной темой станет ситуация с коронавирусом и меры борьбы с вирусом.

По словам Пескова, будет большое вступительное слово Путина в начале этого совещания.

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главы других субъектов РФ будут выступать на совещании Путина с губернаторами по коронавирусу. В списке участников совещания также премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.