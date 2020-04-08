МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выступит с обращением в ближайшее время.
Об этом в среду сообщает Первый канал.
"В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России", — опубликовал в своем эфире канал.
Отдельного обращения президента по коронавирусу на сегодня не запланировано, все заявления будут в рамках совещания, заявил РИА Новости Песков.
"Совещание (будет)", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли это отдельное обращение или совещание.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что у главы государства запланировано онлайн-совещание с губернаторами. Его главной темой станет ситуация с коронавирусом и меры борьбы с вирусом.
По словам Пескова, будет большое вступительное слово Путина в начале этого совещания.
Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главы других субъектов РФ будут выступать на совещании Путина с губернаторами по коронавирусу. В списке участников совещания также премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.
https://1prime.ru/state_regulation/20200408/831227195.html