8 апр — Dow Jones. Китай отменил карантинные ограничения в городе, ставшем эпицентром пандемии коронавируса. Между тем другие страны, наоборот, расширяют и ужесточают такие ограничения.

Рано утром в среду поезда и самолеты возобновили сообщение между Уханем и остальным Китаем. Одиннадцать миллионов жителей города, которые оставались под замком с 23 января, смогут покидать свои квартиры на более продолжительное время и совершать поездки, правда, только после регистрации в городской системе мониторинга и получения кода, свидетельствующего о полном здоровье. Власти Китая изолировали Ухань, столицу провинции Хубэй, и соседние города для предотвращения распространения коронавируса. Из общего числа выявленных в Китае случаев болезни на Ухань приходится 61%, более 80 000.

Министерство здравоохранения Китая сообщило о выявлении за последние сутки 62 новых случаев заражения, причем почти все (кроме трех) — у людей, вернувшихся из-за границы. Всего же в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших уже превысило 1,4 млн, а число умерших — 82 000. Больше всего инфицированных выявлено в США, где тестирование определило наличие вируса почти у 400 000 человек.

Пока Ухань возвращается к нормальной жизни, другие города все строже ее ограничивают.

В Японии среда станет первым полным днем действия режима чрезвычайного положения. За сутки в стране выявлен 351 новый случай заражения коронавирусом. Жизненно важные предприятия продолжат работу. Что касается всех остальных, то им премьер-министр Синдзо Абэ рекомендовал закрыться, одновременно призвав граждан оставаться дома. Чрезвычайное положение будет действовать до 6 мая. За последнюю неделю число выявленных случаев заболевания в Японии удвоилось, превысив на вторник 4 200.

Власти Сингапура тоже ужесточают контроль, распорядившись о закрытии школ, большинства офисов и государственных учреждений. Чтобы не допустить скопления людей в общественных местах, для разъяснительной работы туда были направлены волонтеры и госслужащие. Одновременно правительство ввело запрет на все частные мероприятия любой численности, в том числе на встречи друзей и родственников. Запрет будет действовать до 4 мая.

В Сингапуре во вторник было выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, что стало вторым наивысшим показателем. Общее число выявленных случаев превысило здесь 1400.

Власти Гонконга продлили до 23 апреля действие запрета на публичные мероприятия с участием более четырех человек, а также на работу большинства баров и ночных клубов. В список закрытых предприятий добавлены салоны красоты и массажные салоны.

Правительство также заявило о намерении тестировать всех прибывающих в Гонконг путешественников, чтобы предотвратить завоз вируса из других стран. Значительная часть из 936 случаев заболевания, зафиксированных в городе, была выявлена за последние недели.

На мрачном фронте борьбы с пандемией наблюдаются и проблески надежды. Некоторые страны сообщают о сокращении числа новых случаев. Министерство здравоохранения Южной Кореи на этой неделе выявляло около 50 случаев в день, тогда как в феврале ежедневно подтверждалось почти по 900 случаев заражения.

Власти Южной Кореи продлили срок действия режима социального дистанцирования до 19 апреля, чтобы предотвратить новый виток заболевания, и рассматривают возможность расширения мер цифрового контроля за соблюдением карантина.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в продолжительном выступлении в среду отметил, что уменьшение числа новых случаев заболевания в стране обнадеживает. Ежедневные темпы их прироста снизились от 20% чуть более двух недель назад до 2% в последние несколько дней, сказал он.

Власти Новой Зеландии в среду сообщили о выявлении 26 новых случаев заражения. Это представляет собой самый низкий показатель за две недели. Страна приближается к середине месячного карантина. Премьер-министр Джасинда Ардерн призвала новозеландцев к терпению. "Я испытываю осторожный оптимизм, но сейчас самое время сохранять верность выбранному курсу", — сказала она.

Оба лидера попросили граждан оставаться на пасхальные праздники дома. С учетом выявленных в среду 112 новых случаев заражения общее число заболевших в Австралии составило почти 6 000 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. В Новой Зеландии число подтвержденных и вероятных случаев составило 1 210.

— Автор Liza Lin, Liza.Lin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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