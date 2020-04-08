МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса, призвал собрать ресурсы в кулак, чтобы при необходимости "бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе", а также предостерег глав регионов от непродуманных ограничений в условиях предоставленной им "свободы маневра".

В рамках этого видеоселектора с губернаторами в среду глава государства вновь — уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 — обратился к гражданам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую "коронавирусную заразу".

ИСПЫТАНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ НАДО ВЫДЕРЖАТЬ

Совещание Путин начал с нескольких уже ставших традиционными в условиях видеоформата фраз, адресованных участникам: "Все на месте? Все меня слышат и видят?". А вот завершил свою вступительную речь президент словами, обращенными уже ко всем россиянам.

"Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", — убежден Путин.

Как отметил президент РФ, опыт всех стран, столкнувшихся с коронавирусной угрозой, говорит о том, что самыми трудными становятся первые четыре-пять недель с начала эпидемии, а значит для развития ситуации в РФ определяющими будут ближайшие две-три недели. По его словам, в этот период потребуются предельная концентрация всех ресурсов и самое строгое выполнение рекомендаций врачей.

"Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", — заявил Путин, обращаясь к гражданам страны.

НУЖНА ГОТОВНОСТЬ БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДУЮ ЖИЗНЬ

Сразу в начале своего вступительного слова президент назвал безусловным приоритетом сейчас обеспечение повышенной готовности медучреждений и наращивание их ресурсов. Он подчеркнул, что это общая для всех субъектов РФ задача. По его словам, необходимые на эти цели средства уже поступили в регионы, в том числе более 33 миллиардов рублей выделено на развёртывание дополнительных специализированных коек в больницах, еще порядка 13 миллиардов — на закупку медицинской техники, реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

"Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно", — заявил Путин, обращаясь к губернаторам.

Он призвал глав регионов "действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём", а также заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. При этом президент потребовал от Минфина предоставить в этом плане определенную свободу — "дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах".

"Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни", — заверил Путин.

МЕДИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Он отметил, что власти также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсёстрам и медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 миллиардов рублей, и в ближайшее время эти средства поступят в регионы, добавил глава государства.

"Кроме того, считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем", — заявил Путин.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр – 50 тысяч, для младшего медицинского персонала — 25 тысяч, рассказал он. Также выплату в 50 тысяч рублей в месяц получат врачи скорой помощи, которые также работают с зараженными коронавирусом, а фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – по 25 тысяч рублей.

Кроме того, для всех этих специалистов будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета — так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России. "Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации", — пояснил Путин.

СОБРАТЬ РЕСУРСЫ В КУЛАК

Глава государства в ходе совещания призвал в полной мере задействовать возможности ведущих федеральных медицинских центров. "При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов", — заявил он.

Путин также попросил руководителей регионов доложить о реализации своих прошлых поручений в рамках борьбы с коронавирусом. Как отметил президент, предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, он "исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно". По его словам, сейчас у руководителей субъектов есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и на конкретных предприятиях.

"При этом нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", — предупредил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас даже в Москве нет практики повсеместного закрытия предприятий – "всех под одну гребёнку", и призвал создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы.

"Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо "грузить" разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности", — заявил президент.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

В качестве экстренной, дополнительной помощи Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как это уже сделано для микропредприятий.

Также должна быть реструктурирована задолженность, которая возникнет из-за предоставленной бизнесу на шесть месяцев отстрочки по всем налогам, кроме НДС. "Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки", — пояснил президент.

Также он поручил правительству совместно с Центробанком подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Путин признал, что нынешняя ситуация — серьёзное испытание для каждого предпринимателя, но наряду с этим высказал уверенность, что "бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды".

"И именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать. Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты", — пообещал президент.

И ПОМОЩЬ ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ

Он сообщил, что уже подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, — с апреля по июнь они будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка до трёх лет. Также в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

"Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи", — заявил Путин.

Также всем тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне необходимо будет платить пособие по безработице в размере МРОТ, подчеркнул он. Также президент предложил выплачивать родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу, по три тысячи рублей на каждого ребенка в ближайшие три месяца.

Путин также поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чтобы она стала доступной для большего числа людей. Кроме того, президент попросил кабмин отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца, сославшись на то, что "сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям".