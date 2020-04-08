Авиакомпании 7 и 8 апреля выполнили 8 вывозных рейсов в РФ, перевезено 1,2 тыс пассажиров
МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпании 7 и 8 апреля выполнили восемь вывозных рейсов граждан в Россию на фоне коронавируса, перевезено 1,2 тысячи пассажиров, сообщил Минтранс РФ.
"Председатель рабочей группы, первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал о результатах вывозных рейсов за 7 и 8 апреля. Всего выполнено 8 рейсов, перевезено 1 211 пассажиров", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20200408/831230420.html