МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпании 7 и 8 апреля выполнили восемь вывозных рейсов граждан в Россию на фоне коронавируса, перевезено 1,2 тысячи пассажиров, сообщил Минтранс РФ.

"Председатель рабочей группы, первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал о результатах вывозных рейсов за 7 и 8 апреля. Всего выполнено 8 рейсов, перевезено 1 211 пассажиров", — говорится в сообщении.