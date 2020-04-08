МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на фоне пандемии коронавируса обсудил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым возможность создания цепочек развоза прилетающих россиян по соседним регионам, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Евгений Дитрих проинформировал, что провел ряд консультаций с руководителями российских регионов. В частности, в беседе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о возможности создания цепочек развоза прилетающих россиян в субъектах РФ. Например, на рейсе, прибывающем в Новосибирск, не все пассажиры будут жителями именно этого города. Жителей области и сопредельных регионов можно было бы развезти дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19", — говорится в сообщении.