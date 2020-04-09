МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит в четверг сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект сводной стратегии представлен Минпромторгом России. Уточняется, что стратегической целью развития обрабатывающей промышленности определено формирование в РФ конкурентоспособного промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение национальных целей развития.

"По оценкам Минпромторга России, реализация Стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации, укрепить и сохранить позиции в мировой экономике", — говорится в сообщении.