МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит совершенствование правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий, сообщила пресс-служба кабмина.

"Принятие законопроекта направлено на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий и гармонизацию законодательства Российской Федерации в данной сфере с актами Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.