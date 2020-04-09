МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) до 33,5 миллиона тонн, одновременно повысив оценку поставок для Евросоюза — государства ЕС в текущем сезоне могут экспортировать столько же пшеницы, сколько и РФ, следует из апрельского обзора министерства.

Прогноз экспорта российской пшеницы снижен с 35 миллионов тонн, во-первых, из-за слабого темпа поставок, во-вторых, из-за введения квоты на экспорт ряда зерновых культур, которая будет действовать до конца июня текущего года. Прогноз по Евросоюзу повышен до 33,5 миллиона тонн с 32 миллионов тонн, напротив, из-за хорошего темпа экспорта, а также из-за снижения конкуренции с российским зерном.

Правительство РФ 31 марта подписало постановление об установлении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Ограничение распространяется на экспорт за пределы РФ в государства, которые не являются членами ЕАЭС, пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы. Объем квоты составляет 7 миллионов тонн, она действует по 30 июня 2020 года.