МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Зарплаты в РФ за первый квартал снизились на 1,8%, самой высокооплачиваемой сферой оказалось строительство, рост предложений по зарплате наблюдается в сферах медицины и охраны, показало исследование "Авито Работа".

Согласно его данным, по итогам I квартала года самой высокооплачиваемой группой профессий в России оказалось "строительство". В этой сфере работники могут претендовать в среднем на 54,8 тысячи рублей в месяц. За год зарплатные предложения в этой группе профессий увеличились на 10%. Второе место занимает "автомобильный бизнес" со средним окладом 47,4 тысячи рублей.

При этом в трёх группах профессий на "Авито" зафиксирован наиболее заметный рост зарплат. Работодатели готовы предложить более высокие зарплаты кандидатам в сферах "медицина, фармацевтика" (+1,9%) и "охрана, безопасность" (+1,5%). Также выросли зарплатные предложения для работников без опыта (+1,8%), зачастую речь идет о массовых профессиях: водитель, упаковщик, грузчик. Наибольший обвал предложений по зарплате произошел в вакансиях для банкиров: им предлагают на 11% меньше, чем в конце 2019 года.

В целом по России зарплаты снизились на 1,8%, отмечается в исследовании. При этом выросли зарплатные предложения работодателей в Москве (0,8%), Новосибирске (1,5%), Казани (0,3%), Ижевске (0,6%) и Тюмени (0,8%), в остальных крупных городах эксперты наблюдали отрицательную динамику. Наиболее заметно снизились зарплаты в Омске (на 3,5%) по сравнению с прошлым кварталом, а в Нижнем Новгороде и Красноярске — на 2,9%.

За первые три месяца текущего года наиболее востребованы работодателями были специалисты в сфере продаж, производства, строительства, транспорта и автомобильного бизнеса. На эти пять групп профессий пришлось 66,4% всех вакансий. Для соискателей наиболее востребованной стала профессия продавца. Они также интересовались вакансиями из сферы "производство", "транспорт" и "строительство".