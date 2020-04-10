МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. После вспышки коронавируса в Ухане было понятно, что при таком объеме авиаперевозок с Китаем вирус не мог бесследно пройти в Москве, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

"Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных. Ситуация там была запредельная. Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что пришлось срочно принимать жесткие меры по предотвращению распространения вируса в Москве и в целом по стране.

"Система была не готова к тому, чтобы отслеживать их (туристов из Китая – ред.) до последнего человека, где они находятся, где проживают", — добавил мэр.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.