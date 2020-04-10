МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячнои? выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

"Утвердить прилагаемые правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал", — говорится в документе.

Согласно справке к постановлению, правилами устанавливается, что ежемесячная выплата 5 тысяч рублей будет производиться в апреле-июне на каждого ребёнка до трёх лет. Деньги будут выплачиваться проживающим в РФ и имеющим право на господдержку при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими деньгами.

Заявление о предоставлении выплаты подается в Пенсионный фонд РФ, его также можно подать в электронном виде через единый портал госуслуг или систему ПФР, а также в МФЦ. Добавляется, что для получения выплаты можно будет обратиться с заявлением до 1 октября, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.