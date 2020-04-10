МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале снизилось на 31,7% в годовом выражении и составило 32,1 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 27,2%, или на 9,3 миллиарда долларов, и составило 24,9 миллиарда долларов.