МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Опрос Банка России показал, что доля российских предприятий, на деятельность которых повлияла ситуация с коронавирусом и ослаблением курса рубля, за неделю достигла 84%, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Наш еженедельный опрос предприятий показывает, что уже 84% предприятий против 73% на прошлой неделе в той или иной мере испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса, включая и влияние ослабления курса рубля. Чуть менее 30% отмечают перебои в поставках, 40% — отмену или перенос заказов", — сказала Набиуллина.

По ее словам, есть и компании, которые наблюдают рост спроса — их примерно 15%. Но примерно две трети компаний ожидают дальнейшего ухудшения конъюнктуры в своих отраслях, добавила она.

Набиуллина отметила налицо значительное замедление экономической активности в России, на фоне нерабочих дней и ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией.

"По данным нашей платежной системы, мы видим сейчас снижение примерно на 18% примерно к нормальному уровню на начало апреля объема входящих платежей, которые взвешиваются у нас по доле отраслей ВВП. Наибольшее снижение активности наблюдается в секторе услуг, наименьшее — в секторах, связанных с производством и продажей продовольственных товаров, других товаров первой необходимости, а также лекарственных средств", — сказала глава ЦБ.