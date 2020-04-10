МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"По нашей оценке, это пока еще не прогноз, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне. Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста", — сказала Набиуллина.

Основной удар в экономике придется на второй квартал, возможно, рецессии удастся избежать, сообщила Набиуллина. "Если говорить о рецессии, это обычно два квартала отрицательных темпов роста, мы в качестве базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале, а третий квартал по отношению ко второму будет уже лучше, и будет плюсовым", — сказала глава ЦБ.

"Поэтому, может быть, рецессии нам удастся избежать", — добавила она.

Набиуллина отметила, что Банк России в ближайшее время будет проводить глубокий анализ ситуации и, скорее всего, кардинально пересматривать свой прогноз.