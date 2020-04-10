МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин ожидает, что правительство в понедельник примет решение о расширении сфер поддержки малого бизнеса на фоне распространения коронавируса.

"Было совещание у (первого вице-премьера РФ — ред.) Андрея Рэмовича Белоусова, в понедельник должны быть приняты решения по расширению этого пакета (поддержки МСП – ред.). В частности, обсуждается вопрос, чтобы дополнительно включить в пострадавшие отрасли, в частности, речь шла о стоматологии, частной медицине, кинотеатрах, музеях, даже зоопарках", — сказал Калинин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы ставим вопрос и о непродовольственной рознице, недвижимости, имеются в виду офисные центры, торговые центры. Мы посмотрим, какие будут приняты решения", — добавил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам ранее в пятницу заявил, что правительство РФ готовит новые меры для поддержки малого бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом.