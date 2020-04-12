МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллиона в рамках сделки ОПЕК+, базой снижения будет 11 миллионов баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В рамках соглашения Россия снизит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из общих 9,7 миллиона, в качестве базы сокращения для России был принят уровень в 11 миллионов баррелей в сутки", — сказал Новак, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэнерго РФ.

Он также сообщил, что в течение следующего полугодия страны соглашения частично восстановят добычу до сокращения в 8 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года, а на 2021 год параметры в соглашении заложены в 6 миллионов баррелей в сутки.