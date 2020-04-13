МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство выделит порядка 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты российским медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Крайне необходимо подержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, выплаты получат и те медработники, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры.