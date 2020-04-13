МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская экономика начнет преодолевать негативные эффекты от снижения нефтяных цен и коронавируса в третьем квартале текущего года, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Мы ожидаем, что обозначится тренд на восстановление. Большую роль в этом сыграют как принятые меры правительства по поддержке экономики, так и достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+", — считает он.

Сделка ОПЕК+, по мнению Клепача, позволит ценам на нефть вырасти до 34-44 долларов за баррель. "Поскольку бюджет России сверстан исходя из расчета цены в 42 доллара, это позволит правительству выполнить все взятые социальные обязательства, но в ближайшие годы нужно быть готовыми строить бюджетные планы, ориентируясь на пока невысокие цены на нефть", — сказал Клепач, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

По его словам, вскоре начнут действовать меры властей по отсрочке основных налоговых платежей и переходу к пониженной ставке страховых взносов, а также увеличению льготного кредитования малого бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии коронавируса.

Для перезапуска экономического роста необходимы дополнительные меры. "Эксперты обсуждают возможность предоставления всем занятым в наиболее пострадавших отраслях, включая индивидуальных предпринимателей, грантов или субсидий на уровне МРОТ или выше. При этом бремя платежей бизнес и государство могли бы разделить в пропорции 50:50", — считает Клепач.

"Правительство скоро выйдет с новым пакетом дополнительных стимулирующих мер. Тогда вместо угрозы стагнации мы получим V-образный рост экономики, который может достичь 4-4,8% в 2021 году, и реальных доходов населения – 6 и более процентов", — заключил эксперт.