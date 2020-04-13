МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов", — сказал он в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24".

По словам президента, вся система здравоохранения в России должна работать как единый механизм.

"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами. На слаженность хочу обратить внимание работы учреждений министерства здравоохранения, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник", — сказал Путин.

"Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть", — добавил он.

Путин заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства министерства обороны.

"Военнослужащие министерства обороны работают, и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать, но иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь", — сказал Путин.

Он отметил, что основные ресурсы Минобороны "находятся пока в резерве, будем иметь это ввиду". "Также будем иметь ввиду то обстоятельство, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе", — добавил президент.