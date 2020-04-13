МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Внешний долг РФ за первый квартал текущего года сократился на 40,8 миллиарда долларов, или на 8,3%, и составил 450 миллиардов долларов, говорится в материалах Банка России.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил 450,0 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 40,8 миллиарда долларов США, или на 8,3%", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов.