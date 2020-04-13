МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру понедельника достиг 3,3 — это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 18.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,3, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса (3,6) отмечалось в Лобне, самое низкое — в Ногинске и Котельниках (2,9).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом на 18.00 мск на улице есть люди. Самое высокое значение индекса в это время (4,5) наблюдалось в Новосибирске и Красноярске (местное время в городах 22.00), самое низкое – в Воронеже (2,8) (время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 18 328 человек, всего скончались от болезни 148 человек. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.